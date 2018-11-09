Проектировать вторую очередь Центрального парка Воронежа будут голландские архитекторы

СЕГОДНЯ 15:45 2018-11-09T15:45:25+03:00

Компания West 8 предложила оборудовать в парке четырехкилометровую тропу здоровья, создать серию садовых террас и панорамный мост

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В минувшую пятницу, 8 ноября, губернатор Александр Гусев встретился с руководителем департамента природных ресурсов и экологии области Алексеем Карякиным.

Главный эколог региона доложил о результатах международного конкурса на разработку концепции второй очереди Центрального парка Воронежа (конкурс проходил по поручению губернатора).

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