Проектировать вторую очередь Центрального парка Воронежа будут голландские архитекторы
Компания West 8 предложила оборудовать в парке четырехкилометровую тропу здоровья, создать серию садовых террас и панорамный мост
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В минувшую пятницу, 8 ноября, губернатор Александр Гусев встретился с руководителем департамента природных ресурсов и экологии области Алексеем Карякиным.
Главный эколог региона доложил о результатах международного конкурса на разработку концепции второй очереди Центрального парка Воронежа (конкурс проходил по поручению губернатора).