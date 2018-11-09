Гендиректор очистных сооружений обвиняет «РВК-Воронеж» в нарушении норм по загрязнению в 20 раз

СЕГОДНЯ 15:39 2018-11-09T17:27:48+03:00

Если страшилки "ЛОС" соответствуют действительности, страшно представить, что льется у нас из крана. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Специалисты ООО «Левобережные очистные сооружения» разослали пугающее сообщение о том, что ООО «РВК-Воронеж» сбрасывает стоки с 20-кратным превышением норм по загрязнению. Они утверждают, что нарушения вскрылись во время мониторинга вод, поступающих на предприятие. Его сейчас делают каждый день по поручению первого заместителя главы администрации по городскому хозяйству Сергея Петрина.

На предприятии утверждают, что в 23 раза была превышена норма химического потребления кислорода. При норме в 500 мг/дм3 5 ноября на «ЛОС» от «РВК-Воронеж» поступили канализационные воды с показателями в 11 730 мг/дм3. В тот же день в 12 раз оказался превышен показатель цветности. Кроме того, со 2 по 5 ноября на очистку поступали остро токсичные канализационные воды. Оговоримся, так утверждают в «ЛОС».

- Согласно постановлению Правительства России стоки, поступающие на очистные сооружения, должны соответствовать требованиям к составу и свойствам вод, отводимых в централизованную систему водоотведения. То есть ООО «РВК-Воронеж» должно следить за тем, чтобы абоненты сбрасывали стоки, соответствующие нормам, - заявил генеральный директор ООО «ЛОС» Игорь Житарюк. - Повышенное загрязнение канализационных вод приводит к тому, что настроенное на одни показатели оборудование ООО «ЛОС» не в состоянии справиться с их полноценной очисткой. Мы направили письмо в адрес администрации города, на имя замглавы Сергея Петрина, в котором уведомили о превышениях показателей в принимаемых нами стоках. Чтобы решить эту проблему, мы попросили провести совещание с участием представителей «РВК-Воронеж».

При этом в «РВК-Воронеж» прокомментировали сообщение «ЛОС» кратко:

- Вся эта информация не соответствует действительности.

Депутат Воронежской городской Думы Александр Тюрин, ранее имевший непосредственное отношение к «Левобережным очистным сооружениям», а, по некоторым данным, и сейчас имеющим влияние на эту организацию, прокомментировал ситуацию так:

- Не только на предприятиях, но и в каждой квартире сейчас фактически маленький химический завод. Так что сбросы достигают немалой величины. И в «ЛОС», и в «РВК-Воронеж», и в природоохранной прокуратуре по мере сил пытаются их контролировать. Но на практике это весьма непросто сделать.