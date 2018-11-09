В Воронежской области разработают программу поддержки органического земледелия
В минувший четверг, 8 ноября, губернатор Александр Гусев провел совещание на тему развития производства органической сельскохозяйственной продукции
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В совещании приняли участие заместитель председателя правительства области Виктор Логвинов, руководитель секретариата губернатора Игорь Лотков, советник губернатора по вопросам АПК Анатолий Спиваков, представители департамента аграрной политики области, сельскохозяйственных предприятий региона, научного сообщества.