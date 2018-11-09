Вооруженный воронежец ограбил два киоска быстрого питания за 10 минут

СЕГОДНЯ 15:20 2018-11-09T15:22:13+03:00

А еще через 10 минут его задержали

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Вчера с 23.20 до 23.30 в полицию поступило сразу два сообщения от работников киосков быстрого питания, расположенных на Проспекте Патриотов. Угрожая оружием, неизвестный требовал выдать ему продукты.

- Ориентировка была передана всем нарядам, несущим службу в Советском районе. Уже через несколько минут подозреваемый был задержан недалеко от места преступления, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.

Подозреваемым оказался 47-летний мужчина. При нем был пневматический пистолет. Возбуждены два дела по статье "Разбой", злоумышленнику грозит до 10 лет заключения.