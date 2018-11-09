В выборах главы Верхнехавского района Воронежской области участвовал всего один кандидат

СЕГОДНЯ 15:04 2018-11-09T15:06:16+03:00

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Выборы главы Верхнехавского района не состоялись по странной причине. Дело в том, что в них остался один кандидат.

Заявки на участие в конкурсе на замещение должности главы отправили четверо. Двоих отсеяли, поскольку они предоставили неверные сведения о себе. До последнего момента планировалось, что в конкурсе будут участвовать оставшиеся два кандидата. Но один из них отозвал заявку буквально накануне. Согласно условиям конкурса, в таком случае он признается несостоявшимся. Назначается новый отбор.

Временно исполняющим обязанности главы Верхнехавского района остается Сергей Пытьев. Напомним, 10 октября подал в отставку глава Верхнехавского района Сергей Василенко. Этому решению предшествовали обыски в администрации, которые проводили сотрудники Следственного комитета.