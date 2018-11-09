2018-11-09T14:22:44+03:00
Общество

На воронежских предприятиях как попало хранили опасные отходы

В прокуратуре рассказали об итогах проверки
Виктор ПАВЛОВ
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Прокуратура Советского района изучила особенности работы местных предприятий. На двух из них нашли проблемы, связанные с возможным ущербом экологии.

- Обществами с ограниченной ответственностью «Воронежросагро» и «Объединение Хозторг» допускались нарушения при хранении ртутьсодержащих люминесцентных ламп, автомобильных шин, отработанного моторного масла и так далее, - отмечают в прокуратуре.

Оба юридических лица ответили перед законом за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами. Компании выплатят штрафы - по 15 тысяч рублей.

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