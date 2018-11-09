Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Брянск, из-за тумана сел в Воронеже

СЕГОДНЯ 13:51 2018-11-09T13:51:47+03:00

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В пятницу, 9 ноября, в 10.42 в воронежском аэропорту совершил экстренную посадку самолет Embraer-170, летевший из Санкт-Петербурга в Брянск. В одном из самых западных городов России сильный туман. Поэтому решили перестраховаться.

- В самолете 76 пассажиров. Добираться до Брянска наземным транспортом далеко, поэтому, видимо, все будут ждать. Между тем, синоптики пока дают неутешительный прогноз. Не исключено, что туман не рассеется до девяти часов вечера, - рассказали в пресс-службе Воронежского аэропорта.