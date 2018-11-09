В Воронеже на проспекте Революции все провода спрячут под землю

СЕГОДНЯ 13:27 2018-11-09T13:28:14+03:00

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О планах по благоустройству проспекта Революции, которую собираются выставить на всенародное обсуждение рассказал ее куратор - заместитель руководителя управления главного архитектора администрации города Константин Кузнецов:

- Въезды во дворы собираемся сделать на одном уровне, чтобы мамочкам с коляской и людям с ограниченными возможностями было удобно. На проспекте появятся новые лавочки. Кардинально изменится вид площадок перед «Пролетарием», театром кукол, «Макдональдсом» и домом Офицеров. Все провода, сейчас висящие у всех на виду, уберут под землю. Старые деревья заменят новые. В основном, будут сажать клены. Вообще деревьев на проспекте станет больше. Финансировать проект будут из областного и городского бюджетов с привлечением средств предпринимателей, арендующих первые этажи в зданиях главной улицы Воронежа. Тротуары, пандусы, поребрики планируем сделать из гранита.

Напомним, концепцию благоустройства проспекта Революции предлагают обсудить воронежцам. Горожане могут отправлять свои замечания на электронную почту prospekt.vrn@mail.ru