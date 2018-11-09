2018-11-09T13:28:14+03:00
Общество

В Воронеже на проспекте Революции все провода спрячут под землю

Тротуар сделают из гранита, старые деревья спилят и посадят новые
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Таким собираются сделать центр проспекта Революции.Таким собираются сделать центр проспекта Революции.Фото: с сайта мэрии Воронежа.
Изменить размер текста:

О планах по благоустройству проспекта Революции, которую собираются выставить на всенародное обсуждение рассказал ее куратор - заместитель руководителя управления главного архитектора администрации города Константин Кузнецов:

- Въезды во дворы собираемся сделать на одном уровне, чтобы мамочкам с коляской и людям с ограниченными возможностями было удобно. На проспекте появятся новые лавочки. Кардинально изменится вид площадок перед «Пролетарием», театром кукол, «Макдональдсом» и домом Офицеров. Все провода, сейчас висящие у всех на виду, уберут под землю. Старые деревья заменят новые. В основном, будут сажать клены. Вообще деревьев на проспекте станет больше. Финансировать проект будут из областного и городского бюджетов с привлечением средств предпринимателей, арендующих первые этажи в зданиях главной улицы Воронежа. Тротуары, пандусы, поребрики планируем сделать из гранита.

Напомним, концепцию благоустройства проспекта Революции предлагают обсудить воронежцам. Горожане могут отправлять свои замечания на электронную почту prospekt.vrn@mail.ru

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В выборах главы Верхнехавского района Воронежской области участвовал всего один кандидат
На воронежских предприятиях как попало хранили опасные отходы
Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Брянск, из-за тумана сел в Воронеже
Воронежский облздрав рассказал о состоянии пенсионерки, перенесшей ампутацию ног
Автобусы из Воронежской области ездили с необычными нарушениями
Воронежцев приглашают на географический диктант
В Воронеже пройдет «Донская битва»
Глава городского округа город Воронеж В.Ю. Кстенин поздравил воронежцев с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
Воронежцев предупредили о мошенничестве при покупке электронного ОСАГО
Руководители региона поздравили воронежцев с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
В Воронежской области женщина безуспешно пыталась подкупить даму в погонах 15 тысячами рублей
Видео: в воронежском торговом центре парень долго посыпал себя мукой и обливался молоком
Лучшую концепцию развития Воронежского центрального парка представили архитекторы из Голландии
Известный воронежский кардиохирург о своей книге: «Она рождалась, как желанный ребенок»
Мэрия обсудит с воронежцами, как благоустроить проспект Революции
В Воронеже в торговом центре конфисковали 200 пачек иностранного табака для кальяна