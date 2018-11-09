Воронежский облздрав рассказал о состоянии пенсионерки, перенесшей ампутацию ног

СЕГОДНЯ 13:23 2018-11-09T13:23:13+03:00

Женщина находится пока что в палате интенсивной терапии

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Воронежский облздрав рассказал о том, как себя чувствует 89-летняя пенсионерка, которая оказалась в центре скандала после ампутации якобы не той ноги. Состояние пациентки стабильно тяжелое, без осложнений. Женщина находится в палате интенсивной терапии, где получает необходимые лечение и уход.

- После стабилизации состояния ее планируется перевести в специальную палату для ветеранов и приравненных к ним льготных категорий граждан. Учитывая возраст, тяжелое состояние при поступлении, соматический статус (инвалид 2 гр.), запущенность заболевания и объем хирургического вмешательства, делать прогнозы о сроках пребывания в стационаре в настоящее время преждевременно, - сообщила пресс-служба облздрава. - В дальнейшем необходимо наблюдение в поликлинике по месту жительства, разработка индивидуальной программы реабилитации и обеспечение необходимыми техническими средствами реабилитации.

Напомним, скандал произошел 4 ноября. Как утверждают родственники, в городской больнице №3 89-летней Марии Дмитриевне ампутировали не ту ногу. Близкие обратились в полицию и следственный комитет. Врачи объяснили свои действия тем, что гангрена поразила обе ноги, и им пришлось действовать по ситуации. 7 ноября женщине ампутировали и правую ногу. Следователи возбудили уголовное дело, расследование которого продолжается.

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