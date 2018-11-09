Автобусы из Воронежской области ездили с необычными нарушениями
Продолжается масштабная проверка ГИБДД
К общественному транспорту внимание сейчас самое пристальноеФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В Воронежской области продолжается масштабная проверка общественного транспорта. Во время мероприятия ГИБДД под названием "Безопасный маршрут" в Павловске нашли необычные нарушения.
Одного из водителей автобуса оштрафуют за управление транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный фонарь легкового такси (есть и такое нарушение!). У другого проблемы посерьезней. Водитель школьного автобуса возил детей без согласования территориального органа ГИБДД.
Напомним, ранее водителя автобуса "Голден Драгон" привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки людей.