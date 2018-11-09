Воронежцев приглашают на географический диктант

СЕГОДНЯ 12:52 2018-11-09T12:54:04+03:00

Его можно написать по многим адресам столицы Черноземья и области, а также онлайн

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В воскресенье, 11 ноября, в 12.00 по всей России, а также в США, некоторых странах Европы и Африки начнется географический диктант. К акции могут присоединиться и воронежцы.

Диктант состоит из двух частей. В каждой из них будет по 15 вопросов, ответить на них нужно в течение 45 минут.

В столице Черноземья написать диктант можно будет по следующим адресам:

Воронежский политехнический техникум (Ворошилова, 18),

ВО "ВКСПТ" ул.Ростовская, д.55

Филиал РГУПС в г. Воронеж Урицкого, д. 75А

Воронежский государственный педагогический университет ул. Ленина, 86

учебный корпус № 5 ВГУ (Хользунова, 40)

ВУНЦ ВВС "ВВА" (г. Воронеж) улица Старых Большевиков, дом 54А

Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж (проспект Революции, д. 20)

Воронежский юридический техникум (Ленинградская д.1)

и даже в Воронежском государственном заповеднике.

Кроме того, множество площадок для написания диктанта будет открыто в Воронежской области. Диктант можно также написать онлайн с 14.00 11 ноября до 14.00 15 ноября на сайте dictant.rgo.ru. Его итоги подведут в конце ноября.