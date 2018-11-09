Воронежцев приглашают на географический диктант
В воскресенье, 11 ноября, в 12.00 по всей России, а также в США, некоторых странах Европы и Африки начнется географический диктант. К акции могут присоединиться и воронежцы.
Диктант состоит из двух частей. В каждой из них будет по 15 вопросов, ответить на них нужно в течение 45 минут.
В столице Черноземья написать диктант можно будет по следующим адресам:
Воронежский политехнический техникум (Ворошилова, 18),
ВО "ВКСПТ" ул.Ростовская, д.55
Филиал РГУПС в г. Воронеж Урицкого, д. 75А
Воронежский государственный педагогический университет ул. Ленина, 86
учебный корпус № 5 ВГУ (Хользунова, 40)
ВУНЦ ВВС "ВВА" (г. Воронеж) улица Старых Большевиков, дом 54А
Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж (проспект Революции, д. 20)
Воронежский юридический техникум (Ленинградская д.1)
и даже в Воронежском государственном заповеднике.
Кроме того, множество площадок для написания диктанта будет открыто в Воронежской области. Диктант можно также написать онлайн с 14.00 11 ноября до 14.00 15 ноября на сайте dictant.rgo.ru. Его итоги подведут в конце ноября.