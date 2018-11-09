В Воронеже пройдет «Донская битва»

СЕГОДНЯ 12:47 2018-11-09T12:48:43+03:00

В турнире по смешанным единоборствам сразятся 22 бойца из разных городов России, Белоруссии и Казахстана

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30 ноября в Воронеже пройдет спортивное событие всероссийского масштаба - рейтинговые бои с участием ведущих бойцов страны. На первом осеннем турнире по смешанным единоборствам MMA «Донская битва» запланировано 11 профессиональных поединков. Зрелищные схватки между бойцами из разных городов будет анонсировать и комментировать известный ринг-анонсер России, шоумен Александр Загорский.

Александр Загорский.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Бои пройдут в ЛДС «Юбилейный». Ринг будет расположен прямо по центру дворца, зрители не упустят ни единого момента захватывающих поединков! Впервые в Воронеже над рингом будет смонтирован видеокуб, на котором будут транслироваться повторы самых захватывающих моментов и крупные планы бойцов на ринге.

Началов 19.00.

Представляем участников.

Первый бой вечера

Вес 65 кг

Давудов Султан (Москва, бойцовский клуб - академия Ruf Fighta). Мастер спорта России по смешанным единоборствам, чемпион Москвы по ММА, призер открытого кубка Москвы по ММА, призер чемпионата России по ММА. Победитель и призер различных межрегиональных и Всероссийских турниров по смешанным единоборствам ММА.

Дмитрий Ионин (Старый Оскол, клуб «Александр Невский»). Мастер спорта России по смешанным единоборствам ММА, мастер спорта России по боевому самбо, чемпион Всероссийского турнира по ММА посвященного памяти Александра Сердюкова, чемпион Белгородской области по смешанным единоборствам и боевому самбо. Победитель и призер различных межрегиональных и Всероссийских турниров по смешанным единоборствам ММА.

Второй бой вечера

Вес 65 кг

Роман Силагадзе (Кострома, бойцовский Клуб Кострома). Мастер спорта России по смешанным единоборствам ММА, мастер спорта России по боевому самбо, чемпион центрального федерального округа по боевому самбо, чемпион центрального федерального округа по смешанным единоборствам ММА. Победитель и призер различных межрегиональных и Всероссийских турниров по смешанным единоборствам ММА.

Кадыров Вадим (Старый Оскол, клуб «Александр Невский»). Мастер спорта России по рукопашному бою, кандидат в мастера спорта по смешанным единоборствам ММА, Победитель и призер различных межрегиональных и Всероссийских турниров по смешанным единоборствам ММА и рукопашному бою.

Третий бой вечера

Вес 77 кг

Газиев Махмуд (Воронеж, бойцовский клуб Александр). Мастер спорта России по смешанным единоборствам ММА, Кандидат в мастера спорта по вольной борьбе, Кандидат в мастера спорта по грепплингу, Чемпион центрального федерального округа по грепплингу, чемпион открытой лиги Черноземья по ММА, чемпион центрального федерального округа по ММА. Победитель и призер различных межрегиональных и Всероссийских турниров по смешанным единоборствам ММА.

Шарифов Эммин (Москва, бойцовский клуб - академия Ruf Fighta). Мастер спорта России по смешанным единоборствам ММА, Чемпион Москвы среди студентов по ММА, бронзовый призер чемпионата России по ММА среди студентов. победитель и призер различных межрегиональных и Всероссийских турниров по смешанным единоборствам.

Четвертый бой вечера

Вес 84 кг

Милькин Сергей (Ворнеж, бойцовский клуб Александр). Мастер спорта России по смешанным единоборствам ММА, Кандидат в мастера спорта по грэпплингу, Кандидат в мастера спорта по рукопашному бою, Чемпион Воронежской области по ММА, Призёр всероссийского турнира по смешанным единоборствам ММА посвящённого памяти Александра Сердюкова, бронзовый призер чемпионата центрального федерального округа по ММА. Победитель и призёр различных межрегиональных и Всероссийских турниров по ММА.

Михтеев Максим (Москва, бойцовский клуб Акула). Мастер спорта России по армейскому рукопашному бою, мастер спорта по универсальному бою, Кандидат в мастера спорта по смешанным единоборствам ММА, победитель и призер различных межрегиональных и Всероссийских турниров по ММА.

Пятый бой вечера

77 кг

Абгарян Ованес (Воронеж, представляет бойцовский клуб Кастрома). Мастер спорта России по армейскому рукопашному бою, мастер спорта по боевому самбо, призер чемпионата России по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо, чемпион Кастрамской области по смешанным единоборствам - мма, победитель и призер различных межрегиональных и Всероссийских турниров по смешанным единоборствам.

Цалкосов Аслан (Владикавказ, бойцовский клуб Звезда и представляющий Липецк ММА). Мастер спорта России по смешанным единоборствам ММА, чемпион Всероссийского турнира FCF - MMA, победитель различных межрегиональных, Всероссийских и международных турниров по смешанным единоборствам.

Шестой бой вечера

вес 84 кг

Калинин Сергей (Старый Оскол, бойцовский клуб Александр Невский). Мастер спорта России по смешанным единоборствам ММА, серебряный призер чемпионата России по смешанным единоборствам среди молодежи, бронзовый призер чемпионата центрального федерального округа по ММА, победитель различных межрегиональных и Всероссийских турниров по ММА

Бархударян Давид (Краснодар, бойцовский клуб Топ Тим Краснодар - Львиное Сердце). Мастер спорта международного класса по панкратиону, двух кратный чемпион России по Панкратиону, Призер Кубка России по смешанным единоборствам ММА, Серебряный призер Южного федерального округа по ММА. Чемпион Краснодарского края по ММА и боевому самбо, победитель различных межрегиональных и Всероссийских турниров по смешанным единоборствам ММА.

Седьмой бой вечера

Вес 93 кг

Лукин Иван (Воронеж, бойцовский клуб Александр). Кандидат в мастера спорта по смешанным единоборствам ММА, Кандидат в мастера спорта по Грэпплингу, Чемпион Воронежской области по ММА, Призёр всероссийского турнира по смешанным единоборствам ММА посвящённого памяти Александра Сердюкова, Чемпион лиги Whit Rex, Чемпион открытой лиги Черноземья по ММА. Победитель и призер различных, межрегиональных, Всероссийских и международных турниров по ММА.

Вадим Литвин (Минск, бойцовский клуб ФайтКлаб). Мастер спорта по смешанным единоборствам ММА, Мастер спорта по рукопашному бою, мастер спорта по грепплингу, чемпион Республики Беларусь по смешанным единоборствам ММА, чемпион Республики Беларусь по рукопашному бою, чемпион Республики Беларусь по грепплингу.

Восьмой бой вечера

Вес + 93 кг (абсолютная весовая категория)

Винников Антон (Камаз, Воронеж бойцовский клуб Александр). Кандидат в мастера спорта по смешанным единоборствам ММА, Кандидат в мастера спорта по грэпплигу, Чемпион Воронежской области по смешанным единоборствам ММА, Финалист Открытой Лиги Черноземья по ММА, Чемпион и призер всероссийского турнира по ММА посвящённого памяти Александра Сердюкова, бронзовый призер чемпионата центрального федерального округа по ММА. Победитель и призер различных межрегиональных, Всероссийских и международных турниров по смешанным единоборствам ММА.

Колосов Максим (Краснодар, бойцовский клуб Кузня). Мастер спорта России по панкратиону, мастер спорта по универсальному бою, чемпион кубка России по универсальному бою, бронзовый призер кубка Мира по универсальному бою, чемпион Краснодарского края по ММА, чемпион Краснодарского края по тайскому боксу, чемпион Южного федерального округа по панкратиону и рукопашному бою. Победитель и призер различных межрегиональных и Всероссийских турниров по смешанным единоборствам ММА.

Девятый бой вечера

Вес + 93 кг (абсолютная весовая категория)

Новохатский Александр (Воронеж бойцовский клуб Александр). Мастер спорта России по смешанным единоборствам ММА, чемпион Воронежской области по смешанным единоборствам, чемпион Всероссийского турнира по смешанным единоборствам ММА посвященный памяти Александра Сердюкова, победитель различных межрегиональных турниров по смешанным единоборствам ММА.

Джабиев Сослан (Северная Осетия, Владикавказ, бойцовский клуб Звезда и представляющий Липецк ММА). Мастер спорта России по смешанным единоборствам ММА, чемпион России и Азии по FCF - MMA, победитель различных межрегиональных турниров по смешанным единоборствам ММА.

Десятый бой вечера

Вес 77 кг

Косинов Олег (Воронеж, бойцовский клуб Александр). Мастер спорта международного класса по ушу саньда, мастер спорта России по боевому самбо, Кандидат в мастера спорта по ММА, чемпион России и Европы по ушу саньда, Призёр первенства России по ММА, серебренный призёр первенства России по боевому самбо, Победитель и призёр различных межрегиональных, Всероссийских и международных турниров по смешанным единоборствам ММА.

Ислам Бегидов (Краснодар, бойцовский клуб Нарт). Мастер спорта России по рукопашному бою, Чемпион России по Рукопашному бою, Мастер спорта международного класса по полноконтактному рукопашному бою, чемпион Евразии по полноконтактному рукопашному бою, бронзовый призер чемпионата мира по полноконтактному рукопашному бою. Победитель и призер различных межрегиональных и Всероссийских турниров по смешанным единоборствам ММА.

Одиннадцатый бой вечера

Вес 93 кг

Виктор Немков (Старый Оскол, клуб Fedor Team). Мастер спорта международного класса по боевому самбо, Чемпион России, чемпион кубка мира и чемпион мира по боевому самбо, серебряный призёр Чемпионата России по смешанным единоборствам M-1 Selection, экс-чемпион М-1, победитель и призер Всероссийских и международных турниров по смешанным единоборствам ММА.

Сергей Котин (Караганда, представляет лигу профессионального самбо). Мастер спорта международного класса по боевому самбо, Чемпион мира по боевому самбо среди профессионалов WCSF, победитель и призер различных международных турниров по смешанным единоборствам, панкратиону и боевому самбо.