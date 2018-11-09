2018-11-09T12:06:01+03:00
Общество

Глава городского округа город Воронеж В.Ю. Кстенин поздравил воронежцев с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Уважаемые ветераны и сотрудники органов внутренних дел!
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Поздравляю вас с профессиональным праздником!

2018 год стал особенным для вашего ведомства. В этом году Россия отмечает 300-летие основания российской полиции, 100-летие уголовного розыска и 95-летие патрульно-постовой службы.

И я искренне горджусь тем, что за 285 лет существования органы внутренних дел Воронежа и области снискали славу одной из самых эффективных правоохранительных структур России. И в будни, и в праздники, в родном городе или в «горячей точке» вы верно следуете присяге «Служу России, служу Закону!», решительно и твердо отстаиваете интересы государства и его граждан, обеспечиваете соблюдение законности и правопорядка на территории Воронежа.

Я искренне благодарен ветеранам службы и чтим память погибших при исполнении служебных обязанностей воронежских правоохранителей - сотрудников ОВД - героев России Виктора Буданцева, Олега Исаева, Владислава Шибилкина, Олега Ключникова и многих других.

В этот праздничный день искренне желаю вам и вашим близким доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов в вашей непростой, но значимой работе!

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