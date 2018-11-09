Руководители региона поздравили воронежцев с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

СЕГОДНЯ 11:58 2018-11-09T11:58:31+03:00

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Уважаемые сотрудники полиции и ветераны ОВД!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

По долгу службы вы обеспечиваете общественную безопасность, оберегаете жизнь, здоровье и благополучие каждого человека. От эффективности вашей деятельности во многом зависит не только состояние правопорядка в Воронежской области, но и ее репутация, уровень экономического развития, социальная стабильность, качество жизни людей.

Нагрузка, возлагаемая на полицейских, с каждым годом возрастает. Противодействие коррупции, наркодилерству, экстремизму, незаконной миграции, предупреждение и выявление правонарушений на автодорогах, в подростковой среде, в сфере IT-технологий, пресечение преступлений против личности – это лишь часть задач, которые вам в первую очередь приходится решать сегодня.

Органы власти региона продолжат планомерную совместную работу, направленную на защиту законных интересов граждан и создание достойных условий труда сотрудников ОВД.

Выражаем признательность всем воронежским полицейским, которые самоотверженно и честно служат России и родному краю!

Желаем вам крепкого здоровья, профессиональных успехов, личного счастья, понимания и поддержки со стороны близких!

С праздником!