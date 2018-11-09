2018-11-09T11:29:32+03:00
Общество

Видео: в воронежском торговом центре парень долго посыпал себя мукой и обливался молоком

Зачем он это делал, непонятно
Яков СТРОГОВ
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- Смотрите люди, какой я белый и мокрый!- Смотрите люди, какой я белый и мокрый!Фото: кадр с видео youtube.com
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Посетители одного из воронежских торговых центров были шокированы выходкой молодого человека. Он раскрыл пакет с мукой и начал методично сыпать ее себя на голову. А потом вылил на себя молоко.

Это странное действо привлекло внимание охранника торгового центра. Мужчина попытался урезонить экстравагантного молодого человека. Надо сказать после этого приготовление из себя чего-то мучно-молочного юноша прекратил. Возможно, только на время.

Кстати, где-то в этих краях любит делать променад не менее эксцентричная девушка, прогуливающая утюг и гавкающая на тех, кто ей мешает заниматься этим полезным во всех отношениях делом.

Парень обсыпал себя мукой и облил молоком в ТЦ.

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