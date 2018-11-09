Видео: в воронежском торговом центре парень долго посыпал себя мукой и обливался молоком
Посетители одного из воронежских торговых центров были шокированы выходкой молодого человека. Он раскрыл пакет с мукой и начал методично сыпать ее себя на голову. А потом вылил на себя молоко.
Это странное действо привлекло внимание охранника торгового центра. Мужчина попытался урезонить экстравагантного молодого человека. Надо сказать после этого приготовление из себя чего-то мучно-молочного юноша прекратил. Возможно, только на время.
Кстати, где-то в этих краях любит делать променад не менее эксцентричная девушка, прогуливающая утюг и гавкающая на тех, кто ей мешает заниматься этим полезным во всех отношениях делом.
Парень обсыпал себя мукой и облил молоком в ТЦ.