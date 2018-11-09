Лучшую концепцию развития Воронежского центрального парка представили архитекторы из Голландии

СЕГОДНЯ 10:53 2018-11-09T10:53:44+03:00

Вторая очередь парка станет уникальным местом для круглогодичного отдыха жителей города и гостей Черноземья

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев встретился с руководителем департамента природных ресурсов и экологии области Алексеем Карякиным, который доложил главе региона о результатах международного конкурса на разработку концепции развития второй очереди памятника природы областного значения «Центральный парк города Воронежа».

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