2018-11-09T10:18:43+03:00
Общество

Известный воронежский кардиохирург о своей книге: «Она рождалась, как желанный ребенок»

Сергей Ковалев представил свою книгу о выдающихся врачах региона
Мария СИВАК
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фото: Сергей Маранец.фото: Сергей Маранец.
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8 ноября в Доме журналистов прошла презентация книги «Энциклопедия воронежских имен сердечно-сосудистой хирургии» Сергея Ковалева - доктора медицинских наук, профессора, главного сердечно-сосудистого хирурга ЦФО, руководителя кардиохирургического центра БУЗ ВО ВОКБ № 1.

- В прошлом году, планируя мероприятие, посвященное столетию медицинского образования Воронежской области, пришли к мнению, что какая-нибудь мемориальная доска об этом событии должна остаться. Поэтому решили задокументировать историю становления сердечно-сосудистой хирургии для назидания нашим коллегам и для тех людей, которым интересна жизнь города. Эта энциклопедия станет для всех нас определенной вехой. Она рождалась, как желанный ребенок, - отметил Сергей Ковалев.

Большую роль в создании книги сыграл краевед Владимир Елецких. Его исторические знания Воронежской области помогли сбору информации. о 50 выдающихся врачах региона.

- Самое трудное в написании - это материалов и иллюстраций. Очень сложно печатать книги, поэтому тираж энциклопедии всего 300 экземпляров. В связи с этим, книгу можно считать раритетом, - добавил Владимир Леонидович

- Изображенный на обложке книги хирург находится на вершине горы. Его путь был труден. Физиология, анатомия, биология, диагностика, фармакология и так далее -только зная все это, он может взобраться на Эверест, - объяснил Сергей Ковалев.

фото: Сергей Маранец.

фото: Сергей Маранец.

Затем автор книги ответил на вопросы гостей презентации.

- Сергей Алексеевич, какая операция вам запомнилась больше всего?

- Мы с моим учеником оперировали новорожденного ребеночка, который весил всего лишь 750 граммов. Это была не самая сложная операция. Однако, прикасаясь к этому маленькому «котеночку», было тяжело морально и технически, так как организм грудных детей отличается от организма взрослых.

- Бывает ли вам страшно? Или вы не даете страху овладеть вами, сохраняя хладнокровие и спокойствие?

- Страшно, когда ты не подготовил родственников к определенному исходу тяжелого пациента. Хоть и осознаешь, что сделать ничего не можешь… Для того, чтобы убрать страхи, надо уметь абстрагироваться от чувств и эмоций.

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