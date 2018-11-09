2018-11-09T11:10:00+03:00
Общество

Мэрия обсудит с воронежцами, как благоустроить проспект Революции

Для начала предложения можно посылать на электронную почту
Юрий КОЗЛОВ
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Таким собираются сделать проспект Революции.Таким собираются сделать проспект Революции.Фото: с сайта мэрии Воронежа.
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Мэрия Воронежа и управление архитектуры и градостроительства Воронежской области призывают воронежцев обсудить концепцию благоустройства проспекта Революции.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин раскритиковал нынешнее состояние главной улицы столицы Черноземья. Градоначальника покоробили обвисшие провода, тротуары, замощенные не в едином стиле. Все эти безобразия в ходе благоустройства собираются убрать. А на прилегающей к проспекту площади Победы планируют сделать фонтан.

Над концепцией благоустройства работает проектная группа Дома архитектора, в нее входят молодые специалисты. Будут привлечены и эксперты в сфере организации дорожного движения и ландшафтной архитектуры. Куратор создания концепции - заместитель руководителя управления главного архитектора администрации города Константин Кузнецов.

В разработке планов благоустройства обещают учесть и мнение как можно более широкого круга горожан. Для этого будут собирать их предложения, которые можно направить на электронную почту prospekt.vrn@mail.ru. Затем планируют еще раз обсудить уже сформированный проект благоустройства с горожанами. О времени этого мероприятия обещают сообщить дополнительно.

Напомним, благоустройство проспекта может обойтись в 70 миллионов рублей. За эту сумму собираются отремонтировать фасад исторических зданий, заменить тротуарную плитку, посадить новые деревья.

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