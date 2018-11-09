2018-11-09T09:44:00+03:00
Общество

В Воронеже в торговом центре конфисковали 200 пачек иностранного табака для кальяна

На них не было никаких опознавательных данных
Юрий КОЗЛОВ
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Сотрудники региональных отделений транспортной прокуратуры и таможни провели совместный рейд. Во время него в одном из воронежских торговых центров они обнаружили 200 пачек иностранного табака для кальяна. Акцизных марок на этот товар не было, как и других идентифицирующих его документов. Партию табака изъяли.

В отношении торговцев возбудили административные дела по ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ «Оборот табачных изделий без маркировки» и ст. 16.21 КоАП РФ «Пользование и хранение товаров, которые незаконно перемещены через таможенную границу Евразийского экономического союза и в отношении которых не соблюдены установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации запреты и ограничения».

За все эти прегрешения мировой суд наказал торговцев штрафом в 10 тысяч рублей.

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