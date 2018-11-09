2018-11-09T09:24:41+03:00
Происшествия

В Воронеже мужчина упал с девятого этажа на машину и выжил

Причем его состояние не вызывает серьезных опасений
Юрий КОЗЛОВ
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Падения с высоток чаще всего заканчиваются трагически.Падения с высоток чаще всего заканчиваются трагически.Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА
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В четверг, 8 ноября, случилось происшествие, повергшее в шок жителей дома № 53 на улице Новосибирской. Около девяти часов вечера мужчина упал с девятого этажа. Прямо на машину. Соседи слышали, что падению предшествовал крупный разговор с женой.

Машина в итоге нуждается в очень серьезном ремонте. А вот мужчина так удачно на нее приземлился, что получил травмы, не угрожающие жизни. Его отвезли в больницу.

Таких родившихся в рубашке немного. Только за последние два месяца в Воронеже с высоток сорвались вниз восемь человек, в том числе 15-летний мальчик. Из них только одна женщина, многодетная мать, выжила. Но она упала с четвертого этажа, а не с девятого. Одним словом, мужчине, когда выйдет из больницы, надо поставить свечку в церкви.

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