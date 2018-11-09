Воронежская УК вернула жильцам многоэтажки почти 400 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:43 2018-11-09T08:43:01+03:00

Проверка жилищной инспекции показала, что люди переплачивали за квартиру десять месяцев

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Деятельность управляющей компании, обслуживающей дом № 72а по улице Хользунова, стала предметом интереса региональной жилищной инспекции (ГЖИ). Поводом для проверки ведомства стало обращение жильца этой многоэтажки.

Жилищный инспектор выяснил, что специалисты ООО УК «Стройтехника» с января по октябрь 2016 года незаконно взвинтили цены за квартиры в доме № 72а. А в ноябре того же года еще и индексацию сделали, что тоже отразилось на кошельках жильцов.

В то же время сотрудников УК уличили и в незаконном освобождении жильцов первого и второго этажей многоэтажки от платы за лифт и его техническое обслуживание. Казалось бы, против логики они не грешили. Но закон вот такой странный.

- По итогам проверки управляющей компании выдали предписание об устранении нарушений. Специалисты УК сделали корректировку за период с января 2016 года по июнь 2018-го. В итоге жильцам вернули 398 395 рублей, - сообщили в пресс-службе региональной ГЖИ.