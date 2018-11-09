Арктический антициклон и юго-восточный ветер принесут в Воронеж снег и мерзкую погоду

СЕГОДНЯ 08:15 2018-11-09T08:53:43+03:00

Снег пойдет, но на земле он будет таять. Выходя на улицу, не забудьте зонтики! Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

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В воронежском Гидрометцентре рассказали о погоде до середины ноября:

- В ближайшую неделю будет господствовать арктический антициклон. Он принесет с собой холод. К тому же его будет теснить циклон, идущий с юго-востока. В итоге установится весьма неприятная погода. Последний день, когда температура стабильно будет выше нуля, - ближайшая суббота. Затем она будет колебаться около нулевой отметки, чаще опускаясь ниже нее. Ночью же возможны морозы до -9. При этом снег не ляжет на землю плотным слоем, он будет чередоваться с дождем. Примерно такая же погода пока ожидается и сразу после 15 ноября.

Что касается ближайших суток, то в пятницу, 9 ноября, синоптики прогнозируют мелкий дождь и +4 градуса. В ночь на субботу, 10 ноября, подует восточный ветер. Метеорологи обещают сильный туман и +2 градуса. Днем будет такая же погода, что и сутки назад.

В воскресенье, 11 ноября, юго-восточный ветер принесет с собой мокрый снег и -1 градус. Днем, наоборот, будет +1 и облачная погода. В понедельник, 12 ноября, температура ночью опустится до -4 градусов, будет облачно. Солнца не будет видно и днем, а вот столбик термометра поднимется до -1 градуса.