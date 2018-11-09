2018-11-09T07:07:49+03:00
Общество

Воронежцев предупредили о возможном мошенничестве с зачислением денег на карту

Местных жителей попросили быть осторожными
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
..Фото: Юлия ДИДЕНКО
Изменить размер текста:

Воронежцев предупредили о возможном мошенничестве с зачислениями денег на карту. Местные жители решили, что мошенники могут сыграть на чужой порядочности и написали об этом в популярной группе в соцсети в четверг, 8 ноября.

Суть заключается в следующем. Сначала человеку присылают небольшую сумму на банковскую карту.

- Новый вид мошенничества, а может быть и старый. Скорее всего, после того, как человек вернет деньги, они просто сделают отмену перевода, - написал горожанин.

Таким образом, злоумышленник в теории получает и свои средства, и деньги, отправленные ему добросовестным воронежцем.

Но на деле вот так просто отменить перевод через приложение банка невозможно. Даже если вы ошиблись на три цифры, то вернуть свои деньги вы сможете только через суд или договорившись о возврате с тем, кому перевели средства.

Поэтому схема мошенников работает иначе. Секретом местные жители поделились в комментариях. Так, перевод на самом деле не осуществляется - приходит лишь смс с похожего на банковский номера. А затем невнимательный воронежец уже переводит на номер реальную сумму.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежская УК вернула жильцам многоэтажки почти 400 тысяч рублей
Арктический антициклон и юго-восточный ветер принесут в Воронеж мерзкую погоду
Воронежцы нашли причину «раздвоения личности» у автобусов
СК о скандале с ампутацией ноги воронежской пенсионерке: "У нее была гангрена обеих стоп"
Воронежский «Буран» проиграл «Химику» из Воскресенска в овертайме
Сценарист фильмов Валерии Гай Германики научит воронежцев писать пьесы
Воронежского водителя, объехавшего пробку по газону, оштрафовали на 1500 рублей
"Лесоповал" споет воронежцам хиты русского шансона
В Воронеже экс-участковому и правозащитнику Роману Хабарову дали 3,5 года колонии за организацию игрового бизнеса
В Воронеже пройдет вечер памяти известного актера
Жительница Воронежа угнала бывшую машину у нового хозяина
Воронежский лесничий создает сказку
В Воронеже закрыли часть подземного перехода у цирка
У жительницы Воронежа в подъезде отобрали сумку с деньгами
Воронежец: «В Северном лесу фекалии сливают грузовиками»
Воронежские школьники играют в мини-футбол
Воронежский драмтеатр поставит комедию о соблазнителе Доне Хуане
В Советском районе на месте аварийных двухэтажек к 2027 году хотят возвести новостройки