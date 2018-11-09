Воронежцев предупредили о возможном мошенничестве с зачислением денег на карту

СЕГОДНЯ 07:07 2018-11-09T07:07:49+03:00

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Воронежцев предупредили о возможном мошенничестве с зачислениями денег на карту. Местные жители решили, что мошенники могут сыграть на чужой порядочности и написали об этом в популярной группе в соцсети в четверг, 8 ноября.

Суть заключается в следующем. Сначала человеку присылают небольшую сумму на банковскую карту.

- Новый вид мошенничества, а может быть и старый. Скорее всего, после того, как человек вернет деньги, они просто сделают отмену перевода, - написал горожанин.

Таким образом, злоумышленник в теории получает и свои средства, и деньги, отправленные ему добросовестным воронежцем.

Но на деле вот так просто отменить перевод через приложение банка невозможно. Даже если вы ошиблись на три цифры, то вернуть свои деньги вы сможете только через суд или договорившись о возврате с тем, кому перевели средства.

Поэтому схема мошенников работает иначе. Секретом местные жители поделились в комментариях. Так, перевод на самом деле не осуществляется - приходит лишь смс с похожего на банковский номера. А затем невнимательный воронежец уже переводит на номер реальную сумму.