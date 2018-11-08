Воронежский «Буран» проиграл «Химику» из Воскресенска в овертайме

СЕГОДНЯ 21:04 2018-11-08T21:05:00+03:00

Хоккеисты "Химика" радуются - только что была забита решающая шайба. Фото: кадр с видео youtube.com

Уже во втором подряд выездном матче «ураганные» набирают хотя бы очко

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Игра в Воскресенске началась с гола хозяев. Уже на второй минуте впечатляющий проход удался Илье Талалуеву, в финале которого он просто завел шайбу в ворота «Бурана» - 0:1.

На протяжении остальной части первого и всего второго периода шла упорная равная борьба с малым числом шансов поразить ворота. Голевую засуху прервала недисциплинированная игра хозяев площадки. Трудно, к примеру, понять, каким местом думал Владимир Дьяченко, оставив свою команду втроем против пятерых, когда его воротам ничего не угрожало. Такие фортеля обычно без наказания не остаются. Так случилось и на этот раз – большинство использовал Игорь Мирнов – 1:1. Затем отличный шанс не использовал Аслан Раисов, выкатившийся на рандеву с вратарем в гордом одиночестве – бросок угодил в штангу.

Игра потихоньку докатилась до овертайма. В нем шла авантюрная игра практически без обороны. В итоге забить удалось Всеволоду Сорокину – 1:2 – победа «Химика». У «Бурана» только одно очко добавилось.

С 16 очками «Буран» делят 23-24 места с ХК «Саров». 13 ноября «ураганные» в Воронеже сразятся с «Ижсталью». Некогда знаменитая ижевская команда сейчас плетется на 27 месте, имея в активе лишь 12 очков. Матч начнется в 19.00.