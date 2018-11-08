Сценарист фильмов Валерии Гай Германики научит воронежцев писать пьесы

СЕГОДНЯ 20:13 2018-11-08T20:13:41+03:00

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В театральной сфере тренд на спектакли по современной драматургии. Никитинский театр не остается в стороне. Труппа заинтересована в воронежских драматургах, собирается ставить спектакли по пьесам земляков.

- Мы хотим, чтобы Воронеж заговорил со своим зрителем, чтобы в театральном городе появились свои драматурги, свои голоса эпохи. Поэтому в рамках фестиваля независимых театров «Центр» мы создаем школу драматургии. Это полугодовой курс для людей с любым уровнем подготовки, в результате которого участники научатся писать пьесы для театра. Ежемесячно будут проводиться трехдневные интенсивы с ведущими драматургами и педагогами, - сообщил основатель Никитинского театра Борис Алексеев. - Лучшие будут прочитаны на фестивале «Центр».

Первый интенсив пройдет 23-25 ноября, педагогом выступит драматург и сценарист, представитель движения «Новая драма» Юрий Клавдиев. Он известен как автор сценария к фильму Валерии Гай Германики «Все умрут, а я останусь» (2008), сериалу «Школа» (2010), сериалу «Чемпионки» (2012), соавтор сценария фильма «Кремень», за который получил приз имени Горина «За лучший сценарий» на фестивале «Кинотавр» в 2007 году. Известен пьесами и сценариями на острую социальную тематику. Юрий Клавдиев с 2002 участвует в ежегодном фестивале новой драмы «Любимовка». Его пьесы ставились в московских театрах «Практика» («Собиратель пуль», 2006) и «Театр.doc» («Я -пулеметчик», 2007), театрах Санкт-Петербурга, Тольятти и Перми.