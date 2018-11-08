Воронежского водителя, объехавшего пробку по газону, оштрафовали на 1500 рублей

СЕГОДНЯ 19:08 2018-11-08T19:12:24+03:00

А еще его накажут за неуплату штрафа в срок

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Видео-ролик, опубликованный в соцсетях 6 ноября, в котором водитель маршрутного автобуса 5а объезжает пробку по газону на ул.Лизюкова, привлекло внимание Госавтоинспекции Воронежской области. Сотрудники провели проверку по факту нарушения ПДД.

- По результатам проведенной проверки 28-летний водитель автобуса привлечен к ответственности, ему назначили штрафа в размере 1500 рублей, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. – Также его накажут за неуплату штрафа в срок.

Напомним, быстрее всех отреагировала на видео с действиями водителя компания-перевозчик - нарушителя уволили и привлекли к трудовым работам по восстановлению поврежденного газона.