"Лесоповал" споет воронежцам хиты русского шансона

СЕГОДНЯ 18:41 2018-11-08T18:42:59+03:00

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9 ноября в Воронеж с концертом приедет группа «Лесоповал». Легендарный коллектив, созданный композитором Михаилом Таничем, исполняет песни в стиле русский шансон. За время существования издано два десятка альбомов, в том числе два после смерти Танича. Группа «Лесоповал» - неоднократный участник ежегодной национальной премии "Шансон года", с 1996 по 2004 года группа принимала участие в отборочных турах фестиваля "Песня года".

«Лесоповал» выступит 9 ноября в 19.00 в арт-шоу ресторане «Балаган-сити».