В Воронеже экс-участковому и правозащитнику Роману Хабарову дали 3,5 года колони за организацию игрового бизнеса
Левобережный суд Воронежа вынес приговор участникам резонансного уголовного дела об организации игрового бизнеса, фигурантами которого стали предприниматель Олег Мешалкин, правозащитник и бывший участковый Роман Хабаров и 11 работников игровых салонов. За незаконную организацию азартных игр с извлечением дохода в крупном размере Мешалкин и Хабаров получили по 4 и 3,5 года колонии общего режима и 300 тыс и 200 тыс штрафа соответственно. 11 работников подпольных казино осудили условно на 2,5 года (при этом срок отменили по амнистии) и назначили им по 100 тыс рублей штрафа.
Напомним, масштабное дело рассматривали в суде с 2015 года. По данным силовиков, сеть подпольных казино, организованная Мешалкиным, работала в Воронеже, Рамони, Семилуках, Поворино, Острогожске, Борисоглебске и Лисках с августа 2011 года до февраля 2014 года. Роман Хабаров в качестве юриста консультировал работников казино, как представить работу игорных заведений в качестве деятельности интернет-салонов.
По оценкам следователей, от незаконного игрового бизнеса получили доход более 50 млн рублей.
Напомним, Роман Хабаров стал известен в Воронеже после того, как рассказал о пытках в полиции.