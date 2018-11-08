В Воронеже экс-участковому и правозащитнику Роману Хабарову дали 3,5 года колони за организацию игрового бизнеса

СЕГОДНЯ 18:19 2018-11-08T18:24:05+03:00

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Левобережный суд Воронежа вынес приговор участникам резонансного уголовного дела об организации игрового бизнеса, фигурантами которого стали предприниматель Олег Мешалкин, правозащитник и бывший участковый Роман Хабаров и 11 работников игровых салонов. За незаконную организацию азартных игр с извлечением дохода в крупном размере Мешалкин и Хабаров получили по 4 и 3,5 года колонии общего режима и 300 тыс и 200 тыс штрафа соответственно. 11 работников подпольных казино осудили условно на 2,5 года (при этом срок отменили по амнистии) и назначили им по 100 тыс рублей штрафа.

Напомним, масштабное дело рассматривали в суде с 2015 года. По данным силовиков, сеть подпольных казино, организованная Мешалкиным, работала в Воронеже, Рамони, Семилуках, Поворино, Острогожске, Борисоглебске и Лисках с августа 2011 года до февраля 2014 года. Роман Хабаров в качестве юриста консультировал работников казино, как представить работу игорных заведений в качестве деятельности интернет-салонов.

По оценкам следователей, от незаконного игрового бизнеса получили доход более 50 млн рублей.

Напомним, Роман Хабаров стал известен в Воронеже после того, как рассказал о пытках в полиции.