В Воронеже пройдет вечер памяти известного актера

СЕГОДНЯ 17:54 2018-11-08T17:54:53+03:00

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14 ноября в Воронеже пройдет вечер памяти Юрия Кочергова «Виват, король!». Событие приурочат к 75-летию со дня рождения известного артиста, создавшего множество прекрасных образов в драмтеатре, где артист играл в основном главные роли. Кроме того, Юрий Кочергов участвовал в спектаклях творческого центра «Антреприза». Напомним, артист умер на 67-м году жизни в августе 2010 года.

В Доме актера соберутся артисты Кольцовского и других воронежских театров, чтобы вспомнить моменты сотрудничества с известным актером.