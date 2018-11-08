Жительница Воронежа угнала бывшую машину у нового хозяина

СЕГОДНЯ 17:17 2018-11-08T17:17:30+03:00

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Бывает и такое. Дама угнала свой бывший автомобиль, обидевшись, что новый хозяин машиной не пользуется. 28-летний воронежец в один прекрасный момент вдруг не обнаружил свою «Деу-Нексия», которая была припаркована на пр.Труда. Оказалось, он приобрел авто год назад у 34-летней женщины, но долгое время не ездил на нем.

Это-то и побудило бывшую хозяйку машины «вернуть» ее себе. Женщину вместе с сообщниками задержали в тот момент, когда она пыталась оформить похищенное транспортное средство на себя.

В отделе полиции 34-летняя подозреваемая призналась, что каждый день проходя на работу мимо автомобиля, видела, что им никто не пользуется, поэтому в один прекрасный день она вместе с 34-летним сожителем и его 28-летним братом вскрыли машину, поменяли замок зажигания и уехали. Теперь соучастникам придется ответить за кражу.