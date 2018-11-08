Воронежский лесничий создает сказку

СЕГОДНЯ 16:57 2018-11-08T16:57:49+03:00

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Обычный лес превращается в сказочный, благодаря таланту участкового лесничего Тихона Будаева. В свободное от основной работы время он строит из дерева различные фигуры. Например, в Давыдовском лесу теперь есть лесной теремок, под елью спрятались деревянные грибки, а паровозик везет ящики с цветами.

- Даже лозунг давыдовских лесоводов «Сохраним, что есть, восстановим, что было, вырастим новый лес» Тихон Будаев смастерил из березовых веток и установил у конторы лесничества, - рассказали в Управлении лесного хозяйства Воронежской области.

Новый проект лесничего – благоустройство поляны в 70-ом квартале Нововоронежского участкового лесничества, излюбленном месте отдыха местной ребятни и взрослых. Полянку украсит сказочный городок с мельницей, колодцем, деревянными птицами.