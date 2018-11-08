У жительницы Воронежа в подъезде отобрали сумку с деньгами
Разбойника нашли благодаря камерам
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У 45-летней жительницы Воронежа неизвестный отобрал телефон и деньги. Мужчина напал на прохожую вечером 31 октября в подъезде ее дома на ул.Маршака - схватил за волосы, подставил к горлу похожий на нож предмет, отобрал сумку и убежал. Потерпевшая оценила ущерб в 29 тысяч рублей.
Разбойника поймали благодаря камерам видеонаблюдения, расположенным в подъезде дома. Им оказался 41-летний ранее судимый житель Московской области. В отделе полиции подозреваемый признался в нападении. Часть похищенного нашли. За разбой мужчине грозит до 10 лет заключения.