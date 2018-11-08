Воронежец: «В Северном лесу фекалии сливают грузовиками»

СЕГОДНЯ 16:26 2018-11-08T16:26:39+03:00

Мужчина снял технику, по его словам, занимающуюся этим грязным делом, на видео

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В паблике «Настоящий Воронеж» один из пользователей опубликовал видео, на котором запечатлен момент, когда в лес заехал грузовик коммунальных служб. По словам снимавшего мужчины, это далеко не единственная машина, которая везет на особо охраняемую природную территорию фекалии и сливают его там.

Автор видео также утверждает, что амбре от этого места непередаваемое. Впрочем, в комментариях к видео Николай Касьянов заявил, что фекалии возят из Подгорного уже давно, и особого запаха нет.

В управе Коминтерновского района пообещали дать комментарий по поводу того, что делается в Северном лесу, несколько позже.