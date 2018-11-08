Воронежский драмтеатр поставит комедию о соблазнителе Доне Хуане

СЕГОДНЯ 16:12 2018-11-08T16:35:06+03:00

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Воронежский драмтеатр готовит премьеру. Над спектаклем «Ракушка» по пьесе «Молчание-золото» знаменитого драматурга «золотого века» испанской литературы Педро Кальдерона де ла Барки работает худрук Кольцовского театра Владимир Петров.

- «Слава всей нации», «католический Шекспир» - такие определения давали Кальдерону его современники. Его пьесы считаются одним из высших достижений литературы начала XVII века. Спектакль «Ракушка» - яркий пример комедии «плаща и шпаги»: простые и глубокие характеры персонажей, ясный сюжет, мастерски выстроенная интрига, неожиданные театральные эффекты, - объясняют выбор произведения в театре.

Владимир Петров предложит свою версию старинной истории о Доне Хуане. Кабальеро встречает в церкви прекрасную даму - Леонор - и с первого взгляда понимает, что готов следовать за нею повсюду. Но красавица столь же целомудренна, как и прекрасна, кроме того, вокруг нее явно витает какая-то тайна. В то же время в Дона Хуана влюблена не менее прекрасная дама Марсела, которая не потерпит присутствия соперницы. Вдобавок Дон Хуан обязан вот-вот отбыть в полк, на военную службу. Как выйти из сложной ситуации, не поправ законы рыцарской чести, этой высшей добродетели? Чем закончится столкновение страсти и разума?

Премьера запланирована на 29 ноября. Спектакль ставят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.