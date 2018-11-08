Воронежские школьники играют в мини-футбол
В Комсомольском сквере прошел осенний турнир
фото управы Ленинского района
Изменить размер текста:
В Ленинском районе Воронежа прошел турнир по мини-футболу среди школьников. На поле встретились 10 команд общеобразовательных учреждений района.
- По итогам соревнования лучшими футболистами признали спортсменов из школы № 45, второе место у команды Лицея № 65, на третьем месте оказалась команда школы № 12.- рассказали в управе Ленинского района.
Победителей наградили кубками, медалями и грамотами управы.
Как заверили в управе, скоро места для занятий спортом на любой вкус появятся во всех зонах активного отдыха: вновь создаваемых или реконструируемых.