Воронежские школьники играют в мини-футбол

СЕГОДНЯ 16:15 2018-11-08T16:15:06+03:00

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В Ленинском районе Воронежа прошел турнир по мини-футболу среди школьников. На поле встретились 10 команд общеобразовательных учреждений района.

- По итогам соревнования лучшими футболистами признали спортсменов из школы № 45, второе место у команды Лицея № 65, на третьем месте оказалась команда школы № 12.- рассказали в управе Ленинского района.

Победителей наградили кубками, медалями и грамотами управы.

Как заверили в управе, скоро места для занятий спортом на любой вкус появятся во всех зонах активного отдыха: вновь создаваемых или реконструируемых.