2018-11-08T15:53:16+03:00
Общество

В Советском районе на месте аварийных двухэтажек к 2027 году хотят возвести новостройки

Сносу к концу 2024 года подлежат девять домов
Юлия ТЕРНОВА
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В Воронеже собираются снести ветхий квартал из двухэтажных домов в Советском районе и построить на его месте новые высотки. Участок, о котором идет речь, ограничен улицами Конструкторов, Крымской и Пирогова. Это территория площадью околоо 1,6 гектара. Предполагается, что победитель торгов должн будет сначала снести строения, а потом возвести здесь современное жилье. Стартовая цена на право заключения договора - 1,26 миллиона рублей.

В девяти старых домах пока живут люди. Расселить их планируют в 2023 году, снести постройки - в 2024-му. А возвести жилой квартал подрядчику по условиям договора будет нужно к 2027 году.

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