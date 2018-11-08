В Воронежской области вынесли приговор водителю, бросившему сбитого им мужчину умирать
В среду, 7 ноября, Борисоглебский районный суд вынес приговор по уголовному делу 38-летнего водителя. Его признали виновным по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
В суде установили, что около четырех утра 21 августа 2017 года мужчина, ехавший на «Шевроле-Нива» в сильном подпитии по улице Центральной села Калинино Борисоглебского района, сбил 34-летнего мужчину. И даже не остановился. Пешеход умер на месте ДТП.
Водитель потом утверждал, что в тот момент был трезв, однако следователям удалось доказать, что он был под градусом.
- В итоге мужчину приговорили к четырем годам колонии-поселения. Три года он не имеет права садиться за руль, - рассказали в Борисоглебской межрайонной прокуратуре.