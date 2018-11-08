2018-11-08T15:29:03+03:00
Общество

Сбербанк в свой день рождения устроит клиентам «Зеленый день»

Сбербанк встретит свое 177-летие снижением цен и большей доступностью банковских и небанковских продуктов
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Со всеми предложениями можно будет ознакомиться онлайн на сайте www.sberbank.ru/177. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции Первого Заместителя Председателя Правления ПАО Сбербанк Льва Хасиса, которая состоялась 8 ноября.

«Зеленый день» стартует для розничных и корпоративных клиентов 11 ноября и продлится до 12 ноября для розничных и до 17 ноября для корпоративных клиентов.

- Мы хотим, чтобы день рождения Сбербанка стал настоящим праздником для самых главных людей Сбербанка — наших клиентов, партнеров и сотрудников, - сказал Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф. - Поэтому мы запускаем новую ежегодную акцию. Наш «Зеленый день» должен стать хорошей традицией. Наша задача — сделать так, чтобы этот день был по-настоящему самым выгодным в году».

В течение «Зеленого Дня» отделения Сбербанка будут работать в особом режиме. 11 ноября (воскресенье) будут открыты более 2100 дополнительных ВСП, а в понедельник (12 ноября) – более 9500 отделений, где клиенты смогут открыть вклад «Зеленый День».

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