«Ясновидящая», обманувшая воронежских богачей на 28 млн рублей, отправится в колонию на 6 лет

СЕГОДНЯ 15:15 2018-11-08T15:15:55+03:00

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8 ноября Центральный суд Воронежа приговорил 30-летнюю неработающую Светлану Д. к 6 годам лишения свободы за мошенничество в крупном и особо крупном размере. Женщина с лета 2014 года по апрель 2015 года «разводила» на деньги обеспеченных воронежцев, выдавая себя за ясновидящую. У пяти человек она выманила за свои «ритуалы» от 90 тыс до 24 млн рублей. Всего с пяти клиентов она «заработала» более 28 миллионов.

Как выяснили правоохранители, женщина обращалась к знакомому с просьбой подыскивать ей «клиентов» из числа состоятельных людей. Их подбирали тщательно - с определенным психологическими проблемами, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Им обещали помочь, в том числе преумножить денежные средства, при помощи «сверхспособностей» «ясновидящей». А сначала «волшебница» требовала внести крупные суммы денег.

Согласно заключению психологической судебной экспертизы, женщина в ходе общения с потерпевшими использовала широкий спектр приемов манипулирования сознанием: давление, введение в заблуждение, убеждение, внушение, магические ритуалы. В случаях, когда «клиенты», просили вернуть им свои кровные, не гнушалась и запугиванием: мол, цели достигнуты не будут, и обратившиеся к ней лица и их близкие родственники будут тяжело болеть и даже могут умереть.

Одна из потерпевших, попав под влияние «ясновидящей», распродала всю свою недвижимость в Воронеже и Москве, влезла в баснословные долги перед родственниками и знакомыми.

Теперь мошеннице придется возместить потерпевшим моральный и материальный ущерб и провести ближайшие 6 лет в исправительной колонии общего режима, сообщили в прокуратуре Воронежской области.