2018-11-08T14:50:09+03:00
Происшествия

В Воронежской области полицейский, подкупленный вокзальными торговцами, получил условный срок

Ему заплатили 15 тысяч
Юрий КОЗЛОВ
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Суд принял решение оштрафовать бывшего полицейского на 45 тысяч рублей и дал ему три года условно.Суд принял решение оштрафовать бывшего полицейского на 45 тысяч рублей и дал ему три года условно.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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Все, кто проезжал на поезде через Россошь (остановка там длинная) встречали бабулек либо женщин средних лет, а иногда и мужчин, торгующих пирожками, напитками, рыбой. Понятное дело, свежеприготовленными или свежевыловленной, по их словам. Многие пассажиры раскошеливаются.

Официально торговцы нигде не регистрируют свой маленький бизнес. Легче делиться с полицейскими, патрулирующими вокзал. Один из стражей порядка, получивший поздним вечером 1 июня 15 тысяч рублей, чтобы не мешал торговать, сейчас попал под раздачу.

- В отношении теперь уже бывшего полицейского возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в виде денег за незаконные действия и бездействие в пользу взяткодателя». Его осудили на три года условно с испытательным сроком два года и оштрафовали на 45 тысяч рублей. Кроме того, в течение ближайших двух лет назад в полицию его не возьмут, - рассказали в Московском межрегиональном следственного управления на транспорте СК РФ.

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