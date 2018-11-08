2018-11-08T14:34:48+03:00
Здоровье

В детских поликлиниках Воронежа и области нашли более 500 нарушений

Неправильно хранили лекарства, в штатах не хватало врачей, не соблюдалась пожарная безопасность и многое другое
Ярослав ИВАНОВ
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Многочисленные жалобы на работу детских поликлиник - большие очереди на запись и на прием к врачу, невозможность получения медицинской помощи, затруднительность вызова врача на дом - стали поводом для проверки учреждений здравоохранения. В ходе работы прокурорские сотрудники обнаружили более 500 нарушений.

Материально-техническое оснащение детских поликлиник, кабинетов врачей-педиатров педиатрических отделений районных больниц повсеместно не отвечает действующим стандартам. В некоторых учреждениях здравоохранения нарушались условия хранения лекарственных средств, прокуроры нашли медицинские препараты с истекшим сроком реализации. В больницах Воробьевского, Бобровского, Богучарского и других районов области не работала система электронной записи на прием к врачам детских отделений.

В детских поликлиниках «ВГКП №7», «ВГКБ», «ВГБ №4», поликлиниках Борисоглебской, Бобровской, Богучарской, Калачеевской, Лискинской, Новохоперской, Острогожской, Поворинской, Семилукской, Таловской, Терновской, Россошанской районных больниц не хватало в штате врачей-педиатров, специализированных врачей-наркологов и других детских специалистов. Выявлены факты не обеспечения детей-инвалидов бесплатными лекарственными средствами, необходимыми им по медицинским показателям.

- В отдельных районных больницах области нашли нарушения диспансеризации детей-сирот, вакцинации детей, проведения иммунопрофилактики инфекционных болезней, - сообщили в прокуратуре Воронежской области. - В детских поликлиниках повсеместно не брали у законных представителей несовершеннолетних информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. В Борисоглебском, Каменском и других районах нашли проблемы в оказании детям скорой медицинской помощи, автомобили «скорой» не были оборудованы должным образом.

В ВГКП №7, а также в районных больницах Анны, Боброва, Бутурлиновки, Богучара, Калача, Новой Усмани, Рамони, Семилук, Россоши, Репьевки, Острогожска, Терновки, Хохла, Эртиля не соблюдали нормы и правила пожарной безопасности, а в деятельности Грибановской, Калачеевской, Нижнедевицкой, Семилукской, Павловской, Острогожской, Терновской районных больниц, детской поликлиники №7 ВГБ №16, детских отделений №5 «ВОКНД», «ВОКПНД» нашли нарушения санэпиднорм.

К административной ответственности привлекли более 60 должностных лиц, заместитель прокурора области Геннадий Буслаев внес представление первому заместителю председателя регионального правительства об устранении нарушений федерального законодательства.

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