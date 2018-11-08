2018-11-08T14:05:09+03:00
Происшествия

Вышел в поле: житель Воронежской области насушил 800 г марихуаны

Мужчина якобы обнаружил дикие кусты в сельхозугодьях
Ярослав ИВАНОВ
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В гараже 36-летнего жителя Богучара при обыске нашли мешок зеленой травы. Экспертиза показала, что содержимое является марихуаной. Наркотическая находка потянула на 805,16 граммов, что является крупным размером.

Подозреваемый признался, что марихуану изготовил из кустов дикорастущей конопли, которые летом обнаружил в поле в Богучарском районе. За хранение запрещенных препаратов мужчине может грозить до 10 лет заключения, завели уголовное дело.

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