В воронежской школе № 102 бьют тревогу по поводу вшей у учащихся

СЕГОДНЯ 14:01 2018-11-08T14:05:41+03:00

Учебные помещения уже обработали специальным составом, теперь родителей просят чуть внимательней следить за школьниками, чтобы извести незваных гостей можно было у всех разом. Фото: Александр Подгорчук

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В новой воронежской школе № 102 бьют тревогу по поводу "эпидемии педикулеза". В пресс-службе мэрии сообщают, что администрация учебного заведения просит родителей учеников принять участие в борьбе со вшами. Семьям нужно обратить внимание на проблему и тщательно обследовать своих детей. В противном случае ученики продолжат заражать друг друга.

- В настоящее время администрацией школы принимаются меры по локализации распространения паразитов, - сообщили в городской администрации. - Помещения учебного заведения прошли санитарную дезинфекцию. Ведутся индивидуальные обследования с целью выявления очага заболевания среди учащихся и педагогического коллектива. Медицинское учреждение, за которым закреплена школа, своевременно проинформировано о сложившейся ситуации. Администрация школы обращается к родителям с просьбой принять участие в мерах по локализации распространения паразитов.

Отметим, что в последнее время Роспотребнадзор отмечает рост заболеваемости педикулезом. Что способствует этому, не совсем понятно, ведь сегодня гигиенические товары и безвредные средства избавления от вшей доступны всем.