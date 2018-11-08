2018-11-08T13:50:00+03:00
Общество

Воронежцев пригласили к обсуждению стратегии развития города на ближайшие 17 лет

Просто горожан, общественников и представителей организаций призвали внести свои предложения
Юлия ТЕРНОВА
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В Воронеже разработали социально-экономическую стратегию развития города на ближайшие 17 лет - то есть, до 2035 года. Теперь ее предлагают обсудить жителям города, воронежским организациям и общественным объединениям. Ознакомиться с положениями стратегии можно здесь, а свои предложения и замечания предлагают высказать несколькими способами - через электронную почту, письмом через почту России или по телефону.

Электронная почта: strateg@cityhall.voronezh-city.ru.

Телефон для консультаций: 228-35-72, Полякова Людмила Валерьевна, начальник отдела стратегического планирования управления стратегического планирования и программ развития.

Почтовый адрес: 394018, г. Воронеж, ул. Плехановская, 10, управление стратегического планирования и программ развития администрации городского округа город Воронеж;

- Предложения и замечания должны содержать реквизиты заявителя, суть предложения или замечания, дату отправления, - отмечают в пресс-службе мэрии.

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