2018-11-08T13:47:16+03:00
Звезды

Продолжение воронежского мультика «Волки и овцы» выйдет на экраны в конце января

Мультфильм уже представили в Америке и им заинтересовались прокатчики
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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фото wizartanimation.ruфото wizartanimation.ru
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Объявили дату выхода в прокат продолжения мультфильма воронежской студии Wizart Animation «Волки и овцы». Сиквел истории о Сером, Бьянке и барашках, который получил название «Волки и овцы 2: Ход свиньей», стартует в кинотеатрах с 24 января.

Во второй части франшизы кроме главных героев появятся новые персонажи. В спокойную и размеренную жизнь объединенного городка волков и овец вторгнутся песец и маленькая овечка. Никто не ожидает, что они принесут с собой смертельную опасность, преодолеть которую можно лишь всем вместе. Ведь только сообща решаются большие проблемы…

Над 80-минутным фильмом работала команда продюсеров и сценаристов, в числе которых Алексей Цицилин, Владимир Николаев и Роберт Ленс, известный по мультфильмам «Красавица и Чудовище», «Король Лев», «История игрушек», «Шрек». Создатели потратили на сиквел «Волков и овец» 350 млн рублей.

Продолжение уже представили на American Film Market 2018 в США, второй частью активно заинтересовались прокатчики.

Напомним, 1 января в прокат выходит еще одно продолжение от Wizart Animation - «Снежная королева: Зазеркалье».

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