Продолжение воронежского мультика «Волки и овцы» выйдет на экраны в конце января
Объявили дату выхода в прокат продолжения мультфильма воронежской студии Wizart Animation «Волки и овцы». Сиквел истории о Сером, Бьянке и барашках, который получил название «Волки и овцы 2: Ход свиньей», стартует в кинотеатрах с 24 января.
Во второй части франшизы кроме главных героев появятся новые персонажи. В спокойную и размеренную жизнь объединенного городка волков и овец вторгнутся песец и маленькая овечка. Никто не ожидает, что они принесут с собой смертельную опасность, преодолеть которую можно лишь всем вместе. Ведь только сообща решаются большие проблемы…
Над 80-минутным фильмом работала команда продюсеров и сценаристов, в числе которых Алексей Цицилин, Владимир Николаев и Роберт Ленс, известный по мультфильмам «Красавица и Чудовище», «Король Лев», «История игрушек», «Шрек». Создатели потратили на сиквел «Волков и овец» 350 млн рублей.
Продолжение уже представили на American Film Market 2018 в США, второй частью активно заинтересовались прокатчики.
Напомним, 1 января в прокат выходит еще одно продолжение от Wizart Animation - «Снежная королева: Зазеркалье».