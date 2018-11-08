2018-11-08T13:37:38+03:00
Общество

Две ноябрьских ночи воронежцы смогут наблюдать метеорный поток

При хорошей погоде можно отправляться за город любоваться ночным небом
Юлия ТЕРНОВА
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Жители Воронежской области при наличии более или менее ясно неба смогут наблюдать два метеорных дождя. Метеоры - мельчайшие космические частицы, которые сгорают при вхождении в атмосферу и за счет яркого свечения хорошо видны с земли. Как предупредили в группе для любителей наблюдать за звездами "AstroAlert | Наблюдательная астрономия", в ночь с 11 на 12 ноября мы сможем наблюдать метеорный поток Северные Тауриды, богатый на яркие метеоры и болиды. За час можно увидеть порядка 10-20 вспышек.

Всего через несколько дней, в ночь с 17 на 18 ноября, наступает максимум активности метеорного потока Леониды. По прогнозу астрономов, за час наблюдения за небом в эту ночь вы тоже сможете увидеть десяток-другой огненных росчерков.

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