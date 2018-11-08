Из воронежского «Бурана» в клуб КХЛ ушел нападающий

СЕГОДНЯ 12:44 2018-11-08T12:49:37+03:00

Антон Злобин вернулся в КХЛ, но уже не в "Динамо". Фото: с сайта ХК «Буран»

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В линии нападения «Бурана» одним классным форвардом стало меньше. Антон Злобин, влившийся в состав «ураганных» после того, как оказался ненужным в основном составе клуба КХЛ – московского «Динамо» - нашел себе новый вариант продолжения карьеры. Теперь он будет играть в другой команде Континентальной хоккейной лиги – столичном «Спартаке».

Напомним, «Буран» в последнем туре наконец-то победил в гостях. «Ураганные» обыграли чеховскую «Звезду» - 4:2. А сегодня, 8 ноября, «Буран» также на выезде встречается с «Химиком» из Воскресенка. Игра стартует в 18.30.