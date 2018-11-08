2018-11-08T12:49:37+03:00
Спорт

Из воронежского «Бурана» в клуб КХЛ ушел нападающий

Антон Злобин продолжит карьеру в столичном «Спартаке»
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Антон Злобин вернулся в КХЛ, но уже не в "Динамо".Антон Злобин вернулся в КХЛ, но уже не в "Динамо".Фото: с сайта ХК «Буран»
Изменить размер текста:

В линии нападения «Бурана» одним классным форвардом стало меньше. Антон Злобин, влившийся в состав «ураганных» после того, как оказался ненужным в основном составе клуба КХЛ – московского «Динамо» - нашел себе новый вариант продолжения карьеры. Теперь он будет играть в другой команде Континентальной хоккейной лиги – столичном «Спартаке».

Напомним, «Буран» в последнем туре наконец-то победил в гостях. «Ураганные» обыграли чеховскую «Звезду» - 4:2. А сегодня, 8 ноября, «Буран» также на выезде встречается с «Химиком» из Воскресенка. Игра стартует в 18.30.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк в свой день рождения устроит клиентам «Зеленый день»
«Ясновидящая», обманувшая воронежских богачей на 28 млн рублей, отправится в колонию на 6 лет
В Воронежской области полицейский, подкупленный вокзальными торговцами, получил условный срок
В детских поликлиниках Воронежа и области нашли более 500 нарушений
В Воронеже возбудили уголовное дело после ампутации не той ноги 89-летней пенсионерке
Вышел в поле: житель Воронежской области насушил 800 г марихуаны
В воронежской школе № 102 бьют тревогу по поводу вшей у учащихся
Воронежцев пригласили к обсуждению стратегии развития города на ближайшие 17 лет
Продолжение воронежского мультика «Волки и овцы» выйдет на экраны в конце января
Две ноябрьских ночи воронежцы смогут наблюдать метеорный поток
В Воронеже пройдет свободная книжная ярмарка
В Воронеже пройдет форум молодых лидеров
Воронежские автомобилисты предупреждают о новых камерах на оживленных улицах
Под Воронежем девушка жестоко избила пенсионерку из-за сланцев
Под утро 48 пожарных тушили квартиру в Воронеже: погибла женщина
В Воронеже восстанавливают пострадавший от рук вандалов портрет Ленина на стенде
Сенатор Сергей Лукин: Регионы ждут кардинального решения проблемы неиспользуемых резервов электросетевых мощностей
Клиенты Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк выбирают сервисы удаленного обслуживания