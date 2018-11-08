В Воронеже пройдет свободная книжная ярмарка
Горожан приглашают обменяться прочитаными изданиями
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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17 ноября в "Центре социальных инициатив" (ост. "Манежная") пройдет свободная книжная ярмарка. Это бескорыстный обмен прочитанными и надоевшими изданиями.
- Высокие цены в книжных магазинах снижают интерес общества к чтению в корне, - считают организаторы книжного фримаркета. - Мы таким образом предлагаем помочь другу другу: любой желающий может принести книги и также любой может унести книги бесплатно.
Ярмарка пройдет 17 ноября с 14.00 до 17.00 по адресу ул. Цюрупы, 34, 3-й этаж. Вход свободный. Можно заранее до ярмарки передать книги через проект "Добрый склад".