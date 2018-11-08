В Воронеже пройдет форум молодых лидеров

СЕГОДНЯ 12:12 2018-11-08T12:14:15+03:00

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10 и 11 ноября в Воронеже на базе опорного университета в шестой раз пройдет ежегодный форум молодых лидеров YouLead, организованный Воронежским государственным техническим университетом и некоммерческой организацией AIESEC. Форум призван помочь молодым людям осознать, что каждый человек обладает безграничным потенциалом, стоит лишь быть осознанным и уметь посмотреть на мир под другим углом.

В форуме примут участие студенты ведущих вузов Воронежа, представители бизнеса, руководители молодежных организаций, предприниматели и другие яркие личности. Молодые людям покажут, как изменить свою жизнь в лучшую сторону уже сейчас, грамотно используя и правильно распределяя свои ресурсы. Как можно и нужно жить не по шаблону, необходимо отойти от установленных стандартов, взглянуть в другую реальность и начать правильно расставлять приоритеты. И многое другое.