Воронежские автомобилисты предупреждают о новых камерах на оживленных улицах

СЕГОДНЯ 12:04 2018-11-08T12:45:36+03:00

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Воронежские автомобилисты предупреждают друг друга о новых камерах видеонаблюдения, установка которых не ускользнула от внимания горожан. Об этом сообщают подписчики сообщества "Местоположение ДПС Воронеж" во "Вконтакте". Новое оборудование теперь появилось на ряде оживленных магистралей: проспекте Революции, Кольцовской и на Московском проспекте. Это значит, что у воронежцев есть еще один повод соблюдать ПДД и ничего не нарушать. Хотя, конечно, мотивировать к этому должны совсем не камеры.

Что именно будут фиксировать установленные "видеоловушки", не известно. Ясно одно: "большой брат" теперь следит за порядком на дорогах еще пристальнее.